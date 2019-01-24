Профессионально и за деньги: в АКЗС утвердили двух зампредседателей комитетов на платные должности

Новости 20.12.2018 18:25 54

Заместителей председателей бюджетного комитета и комитета по здравоохранению и науки избрали на сессии АКЗС 20 декабря. Ставки на постоянной основе заняли представители «Справедливой России» и «Единой России».

Замом председателя комитета по бюджету и налогам на постоянной профессиональной основе стал справоросс Александр Молотов.

Заместителем председателя комитета по здравоохранению и науке также на постоянной основе назначена Ирина Солнцева («Единая Россия»).

Кроме того, принято решение о предоставлении лидеру фракции ЛДПР в АКЗС Евгении Боровиковой ставки на постоянной основе в комитете по правовой политике.

Как уже писал «Политсибру», еще в прошлом году поднимался вопрос о том, что распределение депутатов, работающих на постоянной основе, по комитетам неравномерное. Так, если в комитете по социальной политике есть освобожденные председатель и зам, то в комитетах по здравоохранению и науке и по бюджету и налогам не было ни одного работающего на постоянной основе депутата.

После того, как в ноябре некоторые депутаты решили сменить комитеты, первый секретарь крайкома КПРФ, член комитета по бюджету и налогам в АКЗС Мария Прусакова высказала опасения, что передвижение депутатов связаны исключительно с их будущим трудоустройством на «доходные» должности зампредов.