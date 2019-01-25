Белокуриха вошла в число лучших курортов для зимнего отдыха в России

Новости 18.01.2019 17:35 132

Аналитическое агентство «ТурСтат» провело интернет-опрос на тему лучших зимних курортов в России для отдыха и путешествий. Алтайский город-курорт вошел в число таких курортов, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Опрос проводился ко Всемирному дню снега. Шестое место в рейтинге лучших зимних курортов России 2019 года занял город Белокуриха Алтайского края. За алтайский курорт голоса отдали 6% респондентов.

По данным агентства, в пятерку рейтинга вошли Красная Поляна в Сочи (Роза Хутор, Горки Город), курорты Московской области (Сорочаны, Степаново, Волен, Яхрома), Северного Кавказа (Домбай, Архыз, Эльбрус, Ведучи), Кемеровской области (Шерегеш, Таштагол) и Урала (Гора Белая, Солнечная долина).