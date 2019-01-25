Надвоцкий, Белобородов, Сагайдак: УФСБ назвало главных алтайских взяточников года

Новости 20.12.2018 18:55 58

В УФСБ России по Алтайскому краю подвели итоги оперативно-служебной деятельности в 2018 году. В ведомстве припомнили самые громкие дела, связанные с коррупцией.

Главный антикоррупционер

Первым делом в УФСБ припомнили громкое задержание в ноябре начальника Управления экономической безопасности и борьбе с коррупцией ГУ МВД России по Алтайскому краю полковника Вадима Надвоцкого. Вместе с сообщником, бывшим полицейским Евгением Гречишкиным, он получил взятку в размере 5 млн рублей за прекращение проверок предприятия, принадлежащего одному из бизнесменов региона. Сейчас взяточники находятся в СИЗО, расследование продолжается.

Бийский антикоррупционер

В апреле пресекли деятельность ОПГ, членом которой был начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Бийское» Валерий Пудовкин. Участники преступной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность через подконтрольные фиктивные организации, привлекая на их расчетные счета деньги клиентов. Им удалось так привлечь более 66 млн рублей.

Новоалтайский антикоррупционер

В марте экс-начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Новоалтайску майор полиции Владимир Сагайдак получил семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он вымогал 500 тыс. рублей у местного предпринимателя за развал уголовного дела.

Управделами губернатора

14 августа 2018 года стало известно, что бывший управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края Алексей Белобородов подозревается в получении взятки в размере 2,7 млн рублей. Также осенью 2017 года в отношении подозреваемого уже было возбуждено уголовное дело из-за превышения должностных полномочий. Его обвиняли в незаконном расходовании бюджетных средств в размере более 18 млн рублей на приобретение автомобилей в обход конкурентных процедур. После возбуждения данного уголовного дела его отстранили от занимаемой должности, а потом и вовсе уволили.

Изумрудная страна

Поставлена точка в ряде резонансных дел в отношении бывших руководителей «Россельхозбанка» Евгения Роговского, Константина Гладышева, «Изумрудной страны» Ольги Антипиной, и бывших сотрудников агроассоциации Колесникова и Павловской. Они создали беспрепятственно предоставляли кредиты подконтрольным предприятиям.

В результате реализации преступной схемы было заключено 227 кредитных договоров с 56 подконтрольными предприятиями. Общая сумма денежных средств, выданных «Россельхозбанком», превысила 19 млрд рублей, тем самым причинен ущерб Банку с госучастием на сумму не менее 1,9 млрд рублей.

Виновные получили от 3-х до 8,5-й лет в колониях общего и строгого режимов и крупные штрафы.

Завод «Ротор»

Бывший заместитель гендиректора ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» Павел Пчела за заключение договоров на поставку продукции с «нужными» организациями в рамках исполнения гособоронзаказа получал миллионные взятки. Так он обвиняется в получении около 10 млн рублей в качестве взяток и коммерческого подкупа. В ходе следствия было выявлено и доказано 14 фактов получения им взяток. Их сумма варьировалась от 20 тысяч до 3 млн рублей. На имущество Пчелы наложен арест на сумму более 12 млн рублей.

Взятка иконами

С поличным задержан за получение взятки в особо крупном размере на общую сумму более 1 млн рублей врио начальника УФМС России по Алтайскому краю Александр Жданов. Он получил взятку в виде денег и икон от директора филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» Дмитрия Музалевского. Деньги предназначались за принятие юридически значимых решений: Жданов давал указания подчиненным предлагать заказчикам в сфере миграционных услуг обращаться за их предоставлением только к Музалевскому, оказывать практическую помощь и обучение сотрудников унитарного предприятия, а также не отказывать получателям государственных услуг в приеме у них документов, ранее оформленных за плату сотрудниками паспортно-визового сервиса.

Дмитрию Музалевскому вынесен приговор за хищение денежных средств учреждения в размере более 1 млн 700 тыс. рублей. Суд назначил ему наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно, с взысканием нанесенного государству ущерба.

Взятка оружием

Начальник отдела лицензионно-разрешительных работ по Барнаулу Управления Росгвардии по Алтайскому краю подполковник полиции Евгений Урбах получил взятку за освобождение барнаульца от административной ответственности. В качестве взятки Урбах получил дорогостоящее оружие. Это был не единственный случай получения взятки сотрудником Росгвардии. Материалы уголовного дела переданы в суд.