Выборы эконом-класса: глава алтайского избиркома отчиталась за «подешевевшую» губернаторскую кампани

Новости 20.12.2018 19:10 40

Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова отчиталась перед депутатами о расходах на выборы губернатора. Как отметила глава краевого избиркома, на выборах получилось сэкономить. Вопрос рассматривался на сессии АКЗС 20 декабря.

Согласно представленному докладу Ирины Акимовой, в бюджет края после проведения досрочных выборов губернатора (прошли 9 сентября – прим. «ПолитСибРу») возвращено 94,4 млн рублей. Это 27% от общего финансирования на данный вид избирательной кампании.

Кстати, самая большая статья расходов на выборы – это оплата труда членам избирательных комиссий (197,6 млн рублей), также обращают на себя внимание выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в комиссиях по гражданско-правовым договорам (14,3 млн рублей). На транспортные и погрузочно-разгрузочные работы ушло 8,4 млн рублей, на информирование избирателей потратили 5,2 млн рублей, а всего выборы обошлись в 256,18 млн рублей.