Елки, выборы и прокурор: как прошла предновогодняя сессия АКЗС. Фоторепортаж

Новости 20.12.2018 21:30 41

Первым делом они одобрили кандидатуру Александра Руднева на должность прокурора Алтайского края. Также они обсудили изменения в порядке проведения митингов и пикетов, в законе об особо охраняемых природных территориях. Избирком края отчитался об использовании средств краевого бюджета на губернаторские выборы.

Парламентарии поделились планами работы на 2019 год, кроме того, выбрали двух зампредседателей комитетов – по бюджету и налогам, а также по здравоохранению и науке. Под занавес мероприятия вручили грамоты и благодарственные письма отличившимся депутатам.