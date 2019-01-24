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Елки, выборы и прокурор: как прошла предновогодняя сессия АКЗС. Фоторепортаж

Новости
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Первым делом они одобрили кандидатуру Александра Руднева на должность прокурора Алтайского края. Также они обсудили изменения в порядке проведения митингов и пикетов, в законе об особо охраняемых природных территориях. Избирком края отчитался об использовании средств краевого бюджета на губернаторские выборы.

Парламентарии поделились планами работы на 2019 год, кроме того, выбрали двух зампредседателей комитетов – по бюджету и налогам, а также по здравоохранению и науке. Под занавес мероприятия вручили грамоты и благодарственные письма отличившимся депутатам.

Автор: Дарина Белоусова

Фото: Олег Укладов

#сессии акзс