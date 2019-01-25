Елки, выборы и прокурор: как прошла предновогодняя сессия АКЗС. Фоторепортаж

Первым делом они одобрили кандидатуру Александра Руднева на должность прокурора Алтайского края. Также они обсудили изменения в порядке проведения митингов и пикетов, в законе об особо охраняемых природных территориях. Избирком края отчитался об использовании средств краевого бюджета на губернаторские выборы.
Парламентарии поделились планами работы на 2019 год, кроме того, выбрали двух зампредседателей комитетов – по бюджету и налогам, а также по здравоохранению и науке. Под занавес мероприятия вручили грамоты и благодарственные письма отличившимся депутатам.