«Ростелеком» в Алтайском крае предоставил скоростной интернет в 11 тысяч домохозяйств

Новости 20.12.2018 19:50 37

В течение 2018 года компания организовала доступ к скоростному интернету для 11 тысяч домохозяйств Алтайского края. На 1 декабря интернетом «Ростелекома» на базе оптической технологии PON обеспечено 420 тыс. алтайских семей.

Основной объем строительства волоконно-оптических линий связи в текущем году пришелся на новостройки Барнаула, Бийска, Новоалтайска. Компания охватила в этих городах 80 многоквартирных жилых домов и предоставила новоселам свыше 10 тысяч портов доступа в интернет. В пяти новостройках Барнаула «Ростелеком» произвел комплексную застройку телекоммуникаций на стадии возведения домов. Новоселам не придется вызывать инсталлятора и решать, как провести оптический кабель в помещении и где установить оборудование. В новой квартире уже организована PON-розетка с доступом к оптической линии связи. В этих домах компания предоставляет совокупно более тысячи интернет-портов.

«Ростелеком» организовал доступ к скоростному интернету для почти 600 домохозяйств в домах этажностью «2+» районных центров Благовещенка и Кулунда. В Кулунде доступ к услуге получили семьи военных в двух домах по проезду Мемориальный, а также жители нескольких трехэтажных домов по улице Механизаторская. В Благовещенке на оптику переведены десять жилых домов по улице Пушкина. В ноябре «Ростелеком» построил два километра оптических линий связи в райцентре Солтон и предоставил доступ к скоростному интернету 16 частным домам. На 1 декабря все домохозяйства подключились, выбрав пакет услуг «Интернет плюс Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» продолжает проект по охвату услугами связи коттеджных поселков в пригороде Барнаула. В 2018 году компания построила волоконно-оптические линии связи в поселки Радужный и Октябрьский, жители которых подключаются на условиях софинансирования. В плане текущей эксплуатации и улучшения качества в поселке Бельмесево в пригороде краевой столицы «Ростелеком» построил 900 метров оптики и подключил всех желающих по улице Соколиная. В Барнауле организованы оптические каналы связи по улицам Третьякова и Приветная в районе Змеиногорского тракта.