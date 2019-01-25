Алтай-Кокс признан ответственным работодателем региона

Новости 21.12.2018 1:15 50

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) получил трехлетний сертификат «Социально-ответственной работодатель» и внесен в реестр предприятий Алтайского края, полностью соблюдающих права работников в сфере социального обеспечения.

На Алтай-Коксе действует коллективный договор, программы развития персонала, отсутствует задолженность по уплате налогов и страховых взносов. В прошлом году компания инвестировала в социальные программы 433 млн рублей, включая различные доплаты по колдоговору и улучшение условий труда работников. Налоговые отчисления в краевой, городской бюджеты и внебюджетные фонды составили около 1,5 млрд рублей. Алтай-Кокс обеспечивает 36% налоговых доходов бюджета Заринска.

В настоящее время в реестр включены 374 работодателя Алтайского края. Предприятия предоставляют в министерство труда и социальной защиты региона декларацию, где указывает, как соблюдаются права работников: заключаются ли трудовые договоры, вовремя ли выплачивается зарплата и выше ли она минимального уровня, делаются ли отчисления во внебюджетные фонды, какое уделяется внимание охране труда и т.д.

Специалисты минтрудсоцзащиты проводят проверку и, если декларированные сведения соответствуют действительности, выдают сертификат о присвоении статуса «Социально- ответственный работодатель».