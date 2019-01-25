МТС бесплатно перенастроит онлайн-кассы под НДС 20% для жителей Алтайского края

Новости 20.12.2018 22:30 50

В Алтайском крае МТС до 1 января 2019 года обновит системы всех онлайн-касс под новую ставку НДС — 20%. Обновление пройдет автоматически и станет абсолютно бесплатной для всех владельцев касс МТС в регионе.

МТС вышла на рынок онлайн-касс осенью 2017 года и присутствует на рынке под брендом МТС Касса. Обновление всех моделей кассового оборудования произойдет для пользователей в Алтайском крае автоматически - важно, чтобы на кассе клиента была установлена верная дата, тогда обновление системы произойдет вовремя. Обновления будут загружены на все кассы, подключенные к интернету. Ставка НДС изменится 1 января 2019 года, как в самой кассе, так и в товароучетной системе.

До конца 2018 года компания также не будет взимать с клиентов плату за использование облачного товароучетного сервиса, с помощью которого предприниматель может создавать более сорока видов отчетов: вести учет товаров, контролировать результаты торговли, разрабатывать программы лояльности для покупателей и мотивационные программы для продавцов. Прямо в системе владельцы касс могут сортировать товары по прибыли, обороту и реализации, а также удаленно следить за средним чеком, выручкой, временем открытия и закрытия магазина.