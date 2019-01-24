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В Благовещенском районе будут судить хирурга за смерть пациента

Новости
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Благовещенский межрайонный следственный отдел СУ СК по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении врача-хирурга одной из районных больниц. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

По данным следствия, в ноябре 2014 года бригада скорой медицинской помощи доставила в районную больницу 35-летнего мужчину без сознания. Хирург не диагностировал своевременно развитие у пациента массивного внутреннего  кровотечения. Мужчине требовалось хирургическое вмешательство, но врач выбрал консервативно-выжидательную тактику лечения. В итоге, пациент умер от кровопотери.     

Следователи собрали достаточно доказательств, также были проведены несколько комиссионных судебно-медицинских экспертиз. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.

Автор: Анна Перевощикова

#алтайский край #врачи