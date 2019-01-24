Алтайские депутаты «сосредоточили» мэрию Барнаула на работе с арендаторами

Новости 20.12.2018 20:50 44

Часть полномочий по распоряжению земельными участками в Барнауле передали на уровень края. Изменения в региональный закон приняли на сессии АКЗС 20 декабря.

Депутаты одобрили проект изменений в региональный закон «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципального образования город Барнаул Алтайского края и органами государственной власти Алтайского края».

Суть изменений в том, что теперь часть полномочий по распоряжению земельными участками переходит на региональный уровень. В частности, край берет на себя управление, работу с договорами, аналитическую работу и т. д.

Администрации Барнаула же предлагается сосредоточить усилия на повышении эффективности работы с арендаторами по получению с них арендной платы. Предлагается, что эти обязанности можно передать городу уже 9 января, отметила начальник управления имущественных отношений Алтайского края Елена Зинкова.

Между тем средства по-прежнему будут поступать в городской бюджет. Это около 295 млн рублей ежегодно.

На обсуждении во фракциях в преддверии сессии депутат Сергей Писарев поинтересовался, будут ли переданы городу соответствующие ставки для специалистов, на которых ляжет исполнение новых обязанностей. 17 ставок будут переданы Барнаулу, приводит слова Зинковой пресс-служба краевого парламента. Также предусмотрено их финансирование в течение 2019 года из краевого бюджета.