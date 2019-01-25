В Барнауле состоялся семинар, посвященный электронному листку нетрудоспособности

Новости 20.12.2018 21:15 49

6 декабря в Барнауле состоялся семинар, посвященный вопросу реализации проекта «Электронный листок нетрудоспособности» на территории Алтайского края. С 1 июля 2017 года в России начался переход на выплату пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам на основании электронного листка нетрудоспособности.

Специалисты Фонда социального страхования совместно с Информационным центром «Гарант» провели масштабный семинар в г. Барнауле в рамках информационно-разъяснительной работы об эффективности использования электронного документооборота, в том числе, электронного листка нетрудоспособности, а также осветили актуальные вопросы обязательного социального страхования.

В ходе мероприятия специалисты Фонда подробно рассказали о предпосылках к переходу от бумажного документооборота к электронному, действующем нормативно-правовом обеспечении проекта «Электронный листок нетрудоспособности», а также итогах начального этапа реализации проекта на территории Алтайского края.

На семинаре можно было узнать детали схемы взаимодействия участников системы медицинская организация - работодатель - Фонд социального страхования при формировании электронного листка нетрудоспособности и передаче сведений о страховых случаях в электронном виде в рамках проекта «Прямые выплаты», а также учете ЭЛН в программах 1С.

Отдельный блок выступлений был посвящён актуальным вопросам страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также назначения и выплаты страхового обеспечения в рамках проекта «Прямые выплаты».

В конце семинара специалисты Фонда социального страхования ответили на вопросы участников семинара и предоставили возможность обменяться опытом работы с ЭЛН.

Семинар посетили более 140 участников, представители таких организаций как Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края, управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю, Алтайская таможня, Алтайский краевой суд, прокуратура Алтайского края, АО «Барнаульская горэлектросеть», ОПФ РФ по Алтайскому краю, ГТРК «Алтай», АО «Алтаймедтехника», ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, КАУ «Краевой театр драмы», КАУ «МФЦ Алтайского края», санаторий «Барнаульский», сибирский филиал АО КБ «ФорБанк», Счетная палата Алтайского края и многие другие крупные коммерческие и государственные учреждения.