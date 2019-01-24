«Все поголовно станут бешеными»: зоозащитники выступили против умерщвления 3000 животных в Барнауле

Мнения 20.12.2018 22:01 63

Барнаульские зоозащитники опасаются, что в городе расправятся с тремя тыс. бездомных животных. Их опасения не напрасны: в 2019 году тариф за одну отловленную особь уменьшится более чем в два раза, а животных, вместо содержания, будут отправлять на медицинский стол для усыпления. Заведующая барнаульским приютом «Ласка» Софья Куликова надеется, что призывы к гуманности дойдут до губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Вчера, 19 декабря, Госдума приняла закон «Об ответственном обращении с животными». Новый закон, которого так долго ждали все сторонники гуманного отношения к животным, запрещает убийство бездомных питомцев.

В Барнауле отловом и содержанием безнадзорных животных более двух лет занимается приют «Ласка». В этом году было отловлено почти 1 тыс. 200 животных.

В этом году по тарифу, согласно принятому местному закону об отлове и содержании безнадзорных животных, за одну особь полагалось 2 тыс. рублей. Процедура проходит следующим образом: животное отлавливают, его осматривает ветеринар, выдает справку о направлении в пункт передержки, а затем животное отправляют на десять дней содержания. Самое главное – никакой эвтаназии.

В следующем году ситуация изменится. В готовящейся тендерной документации за отлов одной особи будет полагаться 700 рублей на отлов, осмотр и стопроцентную эвтаназию. Десять дней содержания заменят одним днем. Таким образом, в Барнауле планируют отловить и усыпить 3 тыс. 175 животных.

«Есть все основания предполагать, что «эвтаназия» на деле будет означать потравы на месте, как это делалось в нашем городе несколько лет назад. Эвтаназия, согласно закону, допускается только в случае, если животное больно бешенством или испытывает муки. Получается, два года в Барнауле не было бешеных, а в 2019 все поголовно станут бешеными... В связи с изменением тарифа, поменялось и количество голов, подлежащих отлову. Так как сумма субвенции (чуть более двух миллионов) осталась прежней, а тариф изменился, то к отлову заложено не тысяча голов, как было, а 3 тысячи», - пояснила Софья Куликова.

В администрации Барнаула отметили, что даже если за выполнение контракта возьмется гуманная компания и откажется убивать животных, то это будет трактоваться как нарушение условий контракта.

«Получается, по умолчанию подписан приговор 3 тысячам! К сожалению, вся гуманная направленность политики по животным, складывающаяся по кирпичикам в течение последних лет в Алтайском крае, перечеркивается напрочь грядущим убийственным тендером. И это на фоне противоположной политики нашего государства. Мы не можем допустить, чтобы наш город вернулся к практике убийства», - добавила Куликова.

Приют «Ласка» надеется на помощь и содействие в решении проблемы губернатора Алтайского края. Они уже отправили ему письменное обращение, ответ должен поступить в течение 30 дней.

У президента краевой общественной организации помощи диким животным «Ноев ковчег» Артема Кучера другое мнение на этот счет. По его словам, альтернативой эвтаназии считается кастрация. В таком случае, бездомные животные не будут приносить потомство, соответственно, их станет меньше.