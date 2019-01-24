Голландский экстази за биткоины: кемеровчанин получил 5 лет колонии вместо «таблеток»

Новости 18.01.2019 17:52 92

Житель Кемерова оплатил заказ экстази в голландском интернет-магазине криптовалютой. Таблетки обошлись ему в 0,01204819 биткоина, пишет "Тайга. инфо".

Центральный районный суд Кемерова осудил местного жителя за незаконную покупку наркотиков. Житель Кузбасса заказал в голландском интернет-магазине таблетки экстази, расплатившись за них биткоинами. Сумма покупки составила 0,01 биткоина, что составляет порядка 9 тысяч рублей. Чтобы скрыть следы, подсудимый указал почтовый адрес в селе Березово, где посылку забрал "малознакомый мужчина за денежное вознаграждени", сообщает УФСБ по Кемеровской области.

Суд приговорил кемеровчанина к пяти годам колонии за незаконную пересылку наркотических средств.