В АлтГПУ создан первый в крае студенческий спасательный отряд

Новости 20.12.2018 23:50 48

Первый в Алтайском крае студенческий спасательный отряд «Олимп безопасности» организован на базе института физической культуры и спорта АлтГПУ.

Отряд «Олимп Безопасности» – входит в состав Алтайского краевого отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Создание спасательного отряда способствует практикоориентированной направленности в подготовке будущих специалистов в области безопасности жизнедеятельности. В его состав вошли студенты-добровольцы, обучающиеся по направлениям «Физическая культура и спорт» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Участниками отряда смогут стать все желающие, прошедшие отборочные испытания.

Отряд будет помогать сотрудникам МЧС в обеспечении безопасности населения, оказывать содействие при подготовке граждан к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также принимать участие в организации мероприятий в рамках Всероссийского движения «Школа безопасности» и «Юный спасатель».

В торжественном параде по случаю начала деятельности отряда приняли участие студенты всех вузов Барнаула. От лица руководства АлтГПУ участников приветствовал проректор по учебной работе и международной деятельности вуза Аркадий Контев. Важность создания подобного отряда подчеркнула Екатерина Четошникова, начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края. Удачи в предстоящей деятельности и уверенность в сотрудничестве выразили Георгий Дракин, председатель совета Алтайского краевого отделения Российского союза спасателей, заслуженный спасатель Российской Федерации и полковник Андрей Новиков, заместитель начальника управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Напутственные слова студенческому спасательному отряду сказал директор института физической культуры и спорта Олег Баянкин.

В рамках торжественного парада состоялось награждение победителей краевого смотра-конкурса «Лучший преподаватель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и «Учитель года по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях общего и профессионального образования Алтайского края.

После торжественной части была организована работа интерактивных площадок и фотозон: выставка специализированной пожарной техники Главного Управления МЧС России по Алтайскому краю, презентация и мастер-классы экстренных служб Алтайского края и Барнаула.