Водителей автобусов в Барнауле проконтролируют после ДТП на площади Октября

Новости 20.12.2018 22:57 49

Барнаульские перевозчики усилили контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения. К таким мерам прибегли после резонансного ДТП на площади Октября с участием пассажирского автобуса №35, которое произошло вечером 19 декабря.

Как сообщается на сайте мэрии, об усилении контроля стало известно на оперативном совещании рабочей группы, созданной по поручению градоначальника Сергея Дугина для анализа ДТП с участием пассажирского автобуса.

Сейчас проводится дознание, сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего, записи с камер фотовидеофиксации. В частности, уже выяснено, что дорожное полотно на момент аварии было в нормальном состоянии.

Пострадавшие получат страховые выплаты. Водитель же автобуса отстранена от работы до выяснения обстоятельств. Чтобы избежать аналогичных ситуаций в будущем, в компании уже начали проводить внеплановые инструктажи с водителями. В ближайшие дни в «Евробус плюс» устроят внеплановую проверку.

Однако не только этой компании, но и всем остальным перевозчикам рекомендовано мобилизовать сотрудников, провести дополнительную работу с водителями.

Данное ДТП держит на личном контроле глава Барнаула Сергей Дугин. На совещании также отметили, что в городе довольно часто происходят аварии с участием общественного транспорта. Однако до ДТП на площади Октября городские власти предпочитали не вмешиваться в аналогичные ситуации.

Так, например, 2 октября на проспекте Строителей, в районе дома № 143, автобус «Хёндэ Каунти» не снизил скорость и наехал на опору моста. В результате ДТП получили травмы 11 пассажиров автобуса. Двоих из них госпитализировали.

Происходили и случаи, когда водители городских автобусов насмерть сбивали пешеходов. Так, 19 сентября в Барнауле на ул. Солнечная Поляна произошло смертельное ДТП с участием автобуса №20, который задавил женщину. А 10 ноября на улице Малахова, в районе дома № 56«А» автобус «Даймлер Бенц» сбил пешехода-мужчину.

Еще один резонансный случай в этом году произошел с участием маршрутки №59, которая 7 мая на улице Юрина врезалась в киоск. При ДТП пострадали четыре человека, им оказали медпомощь на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.

Кстати, еще в феврале в мэрии Барнаула обсудили, как снизить количество ДТП с участием пассажироперевозящего транспорта. Тогда сообщалось, что с целью ужесточения ответственности перевозчиков за совершение ДТП в договоры на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров включено условие расторжения договора в одностороннем порядке в случае совершения на маршруте аварии, повлекшей гибель или причинение тяжкого вреда здоровью.