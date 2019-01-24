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Владимир Путин объяснил, зачем нужны нацпроекты

Новости
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Первый вопрос на большой пресс-конференции президента Владимира Путина 20 декабря от информагентства ТАСС коснулся национальных проектов.

Журналист спросила, насколько реально выполнить национальные проекты, потому как некоторые эксперты сомневаются в их целесообразности. Владимир Путин отметил, что нацпроекты нужны для того, чтобы сделать прорыв и «прыгнуть в новый технологический уклад», потому как «без этого у страны нет будущего».

«Надо сконцентрировать имеющиеся ресурсы на важнейших направлениях развития. Как организовать эту работу? Просто так раздать деньги? В течение всего года мы занимались формулированием задач и поиском этих ресурсов. И правительство, и администрация напряженно над этим работали», - подчеркнул Путин.

Только на нацпроекты запланировано 20,8 трлн рублей и эти деньги «нужно сконцентрировать в прорывных документах», добавил президент. 

«Можно их как угодно назвать эти планы развития, но назвали их «национальные проекты», - сказал Владимир Путин.

Также он добавил, что пока не видел тех, кто говорит, что реализовать нацпроекты невозможно.

Автор: Рита Перегудова

Фото: kremlin.ru

#владимир путин