День РВСН и День образования дивизии отметили в ЗАТО Сибирский

Новости 21.12.2018 2:50 47

День Краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского ракетной дивизии и День ракетных войск стратегического назначения отметили в городском округе ЗАТО Сибирский. ДК «Кристалл» собрал полный зал: солидные ветераны, парадно-торжественные военнослужащие, их супруги и дети многозначительно ждали начала церемонии, а затем с гордостью наблюдали за вносом знамен, слушали гимн России и поздравительные речи.

Командир дивизии полковник Александр Прокопенков был представителем всей дивизии и, как водится, принимал поздравления от гостей. Он выразил благодарность и слова поздравления всему личному составу дивизии.

«По итогам 2018 года ракетная дивизия признана лучшей в ракетной армии и заняла первое место среди соединений РВСН. Среди ракетных полков дивизии лучшим признан 480-й Дрезденский ракетный полк. По результатам смотров-конкурсов на лучшие командный пункт, подвижный ракетный пункт соединения наша дивизия заняла первые места. В каждой воинской части имеются оцененные на отлично группы подготовки и пуска, два подразделения подтвердили право на присвоение почетного наименования ударных. За каждым этим успехом стоят конкретные люди, именно они являются самой большой ценностью соединения», - сказал Прокопенков.

Командир дивизии выразил благодарность всем, кто обеспечивает комфортную жизнь военнослужащих и их семей. Полковник отметил, что в следующем году РВСН исполнится 60 лет. Дивизия примет участие в командно-штабном учении «Центр-2019», а личному составу 479-го Померанского полка предстоит перевооружиться на новый ракетный комплекс «Ярс» и заступить на боевое дежурство.

За высокие показатели, достигнутые в выполнении задач в несении боевого дежурства, командир наградил военнослужащих знаками отличия Минобороны РФ. Дмитрию Кириллову торжественно вручили медаль «Главный маршал артиллерии Неделин», Евгению Треногину – «За заслуги», Денису Вяткину – «За службу в РВСН».

Уполномоченный по правам человека Алтайского края Борис Ларин передал поздравления от губернатора края, депутатов АКЗС и лично поздравил с Днем РВСН.

«Приятно знать, что дивизия занимает передовые позиции. Это большая заслуга всех, кто сегодня работает в военном городке, кто несет боевое дежурство. Органы государственной власти в силу возможностей будут оказывать содействие, чтобы ЗАТО Сибирский оставался одним из лучших и дальше», – пообещал Борис Ларин.

На него также пала обязанность наградить благодарностью губернатора Алтайского края Евгения Ващенко и Лидию Варейчук.

Прибыл поздравить ракетное соединение и митрополит Барнаульский и Алтайский Владыко Сергий. Он отметил, что сохранение мира, на благо которого трудятся все военнослужащие дивизии, – это благое дело. Он вручил полковнику Александру Прокопенкову церковную награду святителя Макария, Алтайского апостола и просветителя.

Глава администрации ЗАТО Сибирский Сергей Драчев наградил ценными подарками ветеранов, военнослужащих и гражданских специалистов дивизии.

Завершением торжественного собрания стал праздничный концерт.