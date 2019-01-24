В ходе большой пресс-конференции президента Владимира Путина 20 декабря от агентства экономической информации «ПРАЙМ» поступил вопрос, не является ли слишком большой нагрузкой на россиян и экономику грядущий рост НДС до 20%, рост тарифов ЖКХ в два этапа, введение налога для самозанятых.
Путин же ответил, что во многих странах НДС составляет 20 и больше процентов. Эффективная ставка НДС в целом в экономике будет меньше, чем 20%, заверил глава государства.
«Мы сохранили практически все льготы: по производству лекарств, детских товаров, для IT-компаний. Эффективная ставка будет меньше. Надеемся, что это будет разовое явление, небольшой рост цен, инфляция в начале года пройдет, а затем они будут снижаться. И Центробанк принимает определенные решения для того, чтобы предотвратить этот рост и инфляцию. В среднем за последние годы рост тарифов ЖКХ составлял четыре процента. В 2019 году это будет происходить в два этапа: на 1,7 и на 2,4 процента. Общий объем не должен превышать 4,1 процента. По отдельным решениям в регионах будет проведено большее повышение, но по согласованию с правительством РФ, в порядке исключения», - прокомментировал Путин.