Президент РФ рассказал о росте цен и инфляции в начале 2019 года

Новости 20.12.2018 23:48 54

В ходе большой пресс-конференции президента Владимира Путина 20 декабря от агентства экономической информации «ПРАЙМ» поступил вопрос, не является ли слишком большой нагрузкой на россиян и экономику грядущий рост НДС до 20%, рост тарифов ЖКХ в два этапа, введение налога для самозанятых.

Путин же ответил, что во многих странах НДС составляет 20 и больше процентов. Эффективная ставка НДС в целом в экономике будет меньше, чем 20%, заверил глава государства.