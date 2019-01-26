Президент Владимир Путин заявил об опасности проблемы недооценки возможности ядерной войны. По словам президента, такая тенденция не только имеет место, но и нарастает.
«Опасность подобного развития событий [ядерной войны] в мире затушевывается и кажется невозможным и не таким важным. А, между тем, не дай бог что-то возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации и планеты. Вопросы серьезный, и жаль, что тенденция недооценки имеет место и нарастает», - сказал президент в ходе пресс-конференции 20 декабря.
Одной из опасностей сегодняшнего дня Путин назвал развал международной системы сдерживания вооружений. В частности, он отметил выход США из договора по противоракетной обороне.
«В целом для человечества это очень плохо, это подводит к опасной черте. Пусть потом не пищат, что мы добиваемся преимуществ - мы обеспечиваем свою безопасность, сохраняем баланс. Мы знаем, как это сделать», - заявил президент.
Также он добавил, что существует тенденция понижения порога применения ядерного оружия, возникают спорные и опасные идеи.
«Есть идея создать ядерные заряды малой мощности и это, мол, можно применить. Но снижение порога может привести к глобальной катастрофе. Есть в мире идея применение баллистических ракет в неядерном исполнении. Стрельнула из мирового океана подводная лодка баллистической ракетой - хрен его знает, в ядерном она или не в ядерном [исполнении]. Это все на грани возможной ошибки, это ужасно и до этого нельзя доводить», - сказал Владимир Путин, подчеркнув, что у человечества должно хватить здравого смысла и чувства самосохранения, чтобы не допустить этого.