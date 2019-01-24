«Пусть потом не пищат»: Путин прокомментировал опасения по поводу ядерной войны

Новости 20.12.2018 23:54 45

Президент Владимир Путин заявил об опасности проблемы недооценки возможности ядерной войны. По словам президента, такая тенденция не только имеет место, но и нарастает.

«Опасность подобного развития событий [ядерной войны] в мире затушевывается и кажется невозможным и не таким важным. А, между тем, не дай бог что-то возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации и планеты. Вопросы серьезный, и жаль, что тенденция недооценки имеет место и нарастает», - сказал президент в ходе пресс-конференции 20 декабря.

Одной из опасностей сегодняшнего дня Путин назвал развал международной системы сдерживания вооружений. В частности, он отметил выход США из договора по противоракетной обороне.

«В целом для человечества это очень плохо, это подводит к опасной черте. Пусть потом не пищат, что мы добиваемся преимуществ - мы обеспечиваем свою безопасность, сохраняем баланс. Мы знаем, как это сделать», - заявил президент.

Также он добавил, что существует тенденция понижения порога применения ядерного оружия, возникают спорные и опасные идеи.