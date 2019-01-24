Путин заявил, что не понимает причин ареста Марии Бутиной

Новости 21.12.2018 0:21 47

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе большой пресс-конференции 20 декабря, что не понимает, за что в США арестовали уроженку Барнаула Марию Бутину.

«Судьба наших граждан нам не безразлична. То, что Бутину заставляют в чем-то признаться, я не понимаю в чем, потому что она никаких заданий государственных органов России не исполняла, это я вам ответственно заявляю. Чего бы там она ни говорила даже сама под влиянием угроз отсидки 12-15 лет. Понятно, что она и ее адвокат борются за то, чтобы выйти из тюрьмы. Я не понимаю, за что ее посадили, просто нет оснований. Но надо же как-то всем спасти лицо, выйти из этой ситуации, прежде всего я говорю конечно об американской юстиции. Чем закончится – посмотрим, мы будем отслеживать и соответствующим образом оказывать поддержку», - сказал Путин.

Напомним, 29-летнюю уроженку Барнаула Марию Бутину арестовали в США летом этого года. Девушку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также в работе иностранным агентом. 13 декабря в суде столичного округа Колумбия Мария признала вину в участии в заговоре против США.