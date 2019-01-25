Владимир Путин связал введение зарубежных санкций с ростом могущества России

В санкциях, которые вводят зарубежные страны в отношении России, есть минусы и плюсы, рассказал глава государства Владимир Путин на пресс-конференции 20 декабря. Однако экономика страны уже не раз переживала такие «лишения» и адаптировалась.
У президента спросили, готова ли страна к новому витку санкций. Путин вспомнил историю и отметил, что Россия практически всю жизнь живет в ограничениях.
«Это связано с ростом могущества России, ее конкурентоспособности. Совсем недавно думали, что страны-то такой нет, а теперь оказывается есть и с ней надо считаться», - сказал глава государства.
По его словам, российская экономика адаптировалась ко внешним ограничениям.
«У нас после мирового кризиса 2008-9 годов – ВВП упал на 7,8%, а после санкций 2014 года падение было 2,5%. <…> В любом случаем мы хотели, чтобы мировая экономика развивалась без шоков и каких либо ограничений»,- добавил президент.