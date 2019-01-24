Владимир Путин связал введение зарубежных санкций с ростом могущества России

Новости 21.12.2018 0:31 42

В санкциях, которые вводят зарубежные страны в отношении России, есть минусы и плюсы, рассказал глава государства Владимир Путин на пресс-конференции 20 декабря. Однако экономика страны уже не раз переживала такие «лишения» и адаптировалась.

У президента спросили, готова ли страна к новому витку санкций. Путин вспомнил историю и отметил, что Россия практически всю жизнь живет в ограничениях.

«Это связано с ростом могущества России, ее конкурентоспособности. Совсем недавно думали, что страны-то такой нет, а теперь оказывается есть и с ней надо считаться», - сказал глава государства.

По его словам, российская экономика адаптировалась ко внешним ограничениям.