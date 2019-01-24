Носки, белье и полуфабрикаты. «Полицейско-чиновничий» рейд прошел в Барнауле рядом с Новым рынком

Новости 18.01.2019 18:35 91

Напомним, подобное правонарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 3 000 рублей; на должностных лиц - от 3 000 до 10 000 рублей; на юридических лиц - от 10 000 до 50 000 рублей. Также закон предусматривает ответственность за повторное правонарушение с увеличением размера штрафа.

Стоит добавить, что аналогичные рейды в Барнауле проходят с завидной постоянностью. Еще одним излюбленным местом для подобных "вылазок" стала площадь Спартака и прилегающая к ней территория.