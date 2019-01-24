СК назвал предварительную причину аварии с автобусом в Барнауле

Новости 21.12.2018 1:35 39

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту аварии с участием пассажирского автобуса в Барнауле. В ДТП пострадали 20 человек, включаю двоих детей семи и 11 лет, сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

По предварительным данным, автобусом №35 управляла 26-летняя девушка. Она не справилась с управлением и врезалась в столб. Пострадавшим пассажирам оказана медицинская помощь, несколько человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения города. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ходе проверки следователи оценят действия автоперевозчика на предмет выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.