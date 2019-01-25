Владимир Путин посчитал, сколько Россия «протянула» бы без пенсионной реформы

Новости 21.12.2018 1:50 50

Без пенсионной реформы страна прожила бы спокойно только 5-7 лет. Об этом сказал на пресс-конференции 20 декабря президент России Владимир Путин. По истечении этих лет все равно пенсионный возраст нужно было бы поднимать.

Разговор с журналистами не обошелся без вопроса о пенсионной реформе. Владимир Путин сказал, что сейчас есть тенденция, когда количество работающих все меньше и меньше, а неработающих пенсионеров становится больше.

«Сейчас мы это можем закрыть и 5-7 лет будем жить спокойно. Но потом страна вынуждена будет это сделать [повысить пенсионный возраст], но уже придется сделать это резко и без всяких переходных периодов и льгот. Если бы не было понимания этих тенденций, я бы никогда не разрешил этого сделать», - заявил Путин.

Он также подчеркнул, что знал, как будут люди реагировать, но все-таки пенсионная реформа – «вещь неприятная, но неизбежная».