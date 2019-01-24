«Застрявшие» в Китае туристы из Алтайского края добрались до родины

Новости 21.12.2018 14:15 53

Вчера, 20 декабря, в Барнаул прибыли все туристы, которые не могли вылететь из Китая из-за финансовых проблем туроператора «Жемчужная река». Дополнительные авиарейсы с острова организовали Федеральное агентство по туризму, а также Ассоциация «Турпомощь», сообщило Открытое правительство Алтайского края на своей официальной странице в Facebook.

Из Поднебесной 40 алтайских туристов доставили в Москву, Красноярск и Челябинск, а затем направили в Барнаул. Части путешественников туристические агентства оплатили билеты до столицы региона.

Путешественникам, попавшим в сложную ситуацию, оказывалась помощь со стороны алтайских турагентств, правительства края, а также сотрудников представительства региона в Москве. Последние встретили группу туристов и обеспечили им трансфер между аэропортами, бронирование и размещение в гостинице. Трансфер и встречу организовали и туристам, добиравшимся из Красноярска.

Также сообщается, что 12 декабря «Ростуризм» исключил из Единого федерального реестра туроператоров два юрлица, работавших под брендом туроператора «Жемчужная Река», — ООО «Тревел Дизайнерс» и «Геркулес Трэвел».