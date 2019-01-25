Александр Ракшин выложил 2 млрд рублей за недвижимость в 700 м от Московского Кремля

Новости 21.12.2018 15:05 53

Офисно-технологическое здание, расположенное в Никитском переулке в Москве и до недавнего времени принадлежавшее ПАО «Центральный телеграф», приобрело ООО «Первый», следует из данных, опубликованных на сайте раскрытия корпоративной информации. ПАО «Центральный телеграф» — дочерняя компания «Ростелекома».

Покупка здания площадью 12 тыс. кв. м обошлась в 2 млрд рублей. Объект недвижимости находится всего в 700 м от Московского Кремля. Он расположен на земельном участке в 2291 кв. м. К слову, кадастровая стоимость земли равна 144,05 млн рублей, следует из данных "Публичной кадастровой карты".

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский сообщил, что здание продано «компании из Сибири», которая в том числе инвестирует в коммерческую недвижимость, пишет РБК. В базе данных СПАРК несколько ООО с названием «Первый», но лишь одно занимается недвижимостью — зарегистрированное в Барнауле предприятие, совладельцами которого является семья сибирского предпринимателя и совладельца ритейлера «Мария-Ра» Александра Ракшина (Александр, Галина, Евгений и Алла Ракшины владеют ООО «Первый» в равных долях).



О том, что именно семья Ракшиных приобрела здание в Никитском переулке, знают также два источника газеты «Ведомости», знакомых с одним из участников сделки. ​Гендиректор «Первого» Евгений Ракшин вопрос «Ведомостей» переадресовал в ООО «Центральный телеграф».

Генеральный директор и совладелец ООО «Первый» Евгений Ракшин сказал РБК, что пока не комментирует планов по использованию здания. Основатель и владелец «Мария-Ра» Александр Ракшин не ответил на звонок РБК.

Кстати, Ракшин-старший несколько раз попадал в рейтинг богатейших россиян журнала Forbes. В 2013 году он занял 148-е место, его состояние оценивалось в $700 млн, к 2015 году он опустился на 164-е место (состояние $500 млн).



Проданное здание было построено в 1978 году в Никитском переулке — это соседний дом с главным корпусом Центрального телеграфа на Тверской.