20 декабря президент России Владимир Путин провел большую пресс-конференцию. Глава государства ответил на вопросы 53 журналистов - о внешней политике, экономике, церкви, ряде глобальных проблем, а также шутил, сыпал афоризмами и даже придумал новый, запамятовав известную фразу из фильма «Брат-2».
«Политсибру» собрал 20 ярких высказываний президента.
Под конец мероприятия Владимир Путин поздравил всех с Новым годом и попросил не сердиться тех, кому не выпало задать вопрос. К слову, алтайским журналистам в этом году не повезло пообщаться с президентом в таком формате.