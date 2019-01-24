Царь, бояре и кто виноват. 20 ярких цитат Владимира Путина с пресс-конференции-2018

Новости 21.12.2018 14:43 46

20 декабря президент России Владимир Путин провел большую пресс-конференцию. Глава государства ответил на вопросы 53 журналистов - о внешней политике, экономике, церкви, ряде глобальных проблем, а также шутил, сыпал афоризмами и даже придумал новый, запамятовав известную фразу из фильма «Брат-2».

«Политсибру» собрал 20 ярких высказываний президента.

О знании рэперов

О «борьбе» с рэперами

О пропаганде суицида

О готовности России к санкциям

О новых санкциях

О плакатах журналистов

О спецслужбах и журналистах

О том, кто не дает задавать вопросы

О журналистике

О следующем вопросе

О «поваре Путина»

О «санкционированности» пресс-конференции

О своем здоровье

О правительстве

О скандальных высказываниях чиновников

О работе чиновников

О поездке в Чечню

О церковном расколе

Под конец мероприятия Владимир Путин поздравил всех с Новым годом и попросил не сердиться тех, кому не выпало задать вопрос. К слову, алтайским журналистам в этом году не повезло пообщаться с президентом в таком формате.