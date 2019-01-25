«Немножко разочарованные»: алтайские журналисты о пресс-конференции с Путиным

Мнения 21.12.2018 15:31 89

На прошедшей 20 декабря большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина алтайским журналистам не удалось задать свои вопросы. Корреспондент «Алтайской правды» Кристина Ливер, которая третий год посещает мероприятие, поделилась с «Политсибру» своими впечатлениями от поездки.

Во-первых, делегация от Алтайского края воочию убедилась, что пресс-конференция этого года побила рекорд по количеству аккредитованных журналистов: напомним, что всего насчитывалось 1702 представителя СМИ. Не без труда алтайские корреспонденты нашли свои места, которые к тому же оказались на одном из самых последних рядов.

«Действительно, было рекордное количество журналистов. Как мне показалось, добавилось телекомпаний, было очень много камер. Мы кое-как нашли места, сидели рядом. Причем места не очень удачные – галерка, практически последний ряд. Очень долго, кстати, искали место, наверное, минут десять ходили по залу. Раньше была возможность выбрать, и, имея определенный опыт, сядешь на то, которое ближе к Дмитрию Пескову (пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина – прим. ред.). В этом году, к сожалению, такой возможности не было», - рассказала Кристина Ливер.

Несмотря на то, что алтайским журналистам не посчастливилось задать интересующие их вопросы лично, представители СМИ из других регионов озвучивали аналогичные. И хоть в итоге корреспонденты и получили комментарии президента на проблемные для региона темы, они в полной мере не остались удовлетворены таким раскладом.

«Честно говоря, такие мы немножко разочарованные возвращаемся. Опечаливает то, что те вопросы, которые мы бы хотели задать президенту, в той или иной степени прозвучали. Все-таки мы были в каком-то тренде», - заметила журналистка «Алтайской правды».

Кстати, алтайские журналисты хотели поговорить с президентом о раздельном сборе мусора, проблемах цифрового вещания и ситуации вокруг лесных боров. Ранее сообщалось, что на встречу с Путиным были аккредитованы корреспондент «Алтайской правды» Кристина Ливер, корреспондент Вадим Слюсарев и видеооператор Дмитрий Козерлыга с «Катунь 24», а также корреспондент «Вечернего Барнаула» Алиса Тростникова.

О том, какие вопросы удавалось задать на пресс-конференции президента алтайским журналистам в предыдущие годы, читайте в материале «Политсибру».