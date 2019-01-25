Минкульт РФ обсудил предстоящие гастроли Национального драмтеатра им. П.В. Кучияк

Новости 21.12.2018 16:35 57

О предстоящих гастролях Национального драматического театра им. П.В. Кучияк поговорили на совещании в Министерстве культуры РФ. Его провел замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин.

Во встрече приняли участие член Совета Федерации Владимир Полетаев, депутат Государственной Думы Иван Белеков, полномочный представитель Республики Алтай в Москве, заместитель председателя правительства Республики Алтай Ирина Лозовая и руководители профильных департаментов министерства.

«Началась подготовка гастролей Национального драматического театра им. П.В. Кучияк со спектаклем «Маадай-Кара по регионам России и странам ближнего зарубежья. Минкультуры РФ подошло к этой инициативе с большим интересом, за что мы очень благодарны», – отметил Полетаев.

По словам сенатора, на совещании была разработана дорожная карта проекта. Стороны обсудили порядок организации и проведения гастролей.

«До конца января 2019 года правительство Республики Алтай представит в Министерство культуры РФ предварительные расчеты и свои предложения, в каких городах и субъектах России может быть продемонстрирован спектакль «Маадай-Кара». Затем Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности окажет конкретные меры содействия», – отметил Владимир Полетаев.

По словам сенатора, при утверждении маршрута гастролей Национального драматического театра им. П.В. Кучияк Минкультуры РФ будет отталкиваться от пожеланий направляющей и принимающей сторон, а также от потребности в софинансировании из федерального бюджета.

«На данный момент мы ориентируемся на театральные площадки Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Татарстана, Башкортостана и стран СНГ», – сообщил парламентарий.

Договоренность о проведении гастролей Национального драматического театра им. П.В. Кучияк с постановкой «Маадай-Кара» была достигнута в ноябре 2018 года в ходе встречи члена Совета Федерации Владимира Полетаева с Министром культуры РФ Владимиром Мединским.