Сергей Белоусов: На сессии АКЗС рассмотрели ряд важнейших законопроектов

Новости 21.12.2018 17:00 37

20 декабря в АКЗС прошла заключительная сессия текущего года. В работе сессии принял участие заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов.

По мнению сенатора, на сессии депутаты рассмотрели ряд важнейших законопроектов. К таким относятся проекты «О внесении изменений в закон Алтайского края «Об особо охраняемых природных территориях в Алтайском крае» и «О внесении изменения в статью 4 закона Алтайского края «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Алтайского края» и другие.

Что касается первого, то, по мнению парламентария, его важность определяется сегодняшним временем, когда вопросам экологии, бережного отношения к окружающей среде уделяется не только все возрастающее внимание со стороны государства, но и самого общества. Этому и отвечает законопроект, прописывающий порядок посещения особо охраняемых природных территорий. Характерно, что для физических лиц, не проживающих в границах особо охраняемых природных территорий, предусмотрено платное и бесплатное их посещение.

Один из законопроектов обязывает организаторов публичного мероприятия в случае отказа от его проведения информировать граждан не позднее, чем за один день до дня его проведения. По словам сенатора, данный проект нужно рассматривать в русле развития демократии.

Именно законность и организованность различных мероприятий - признаки развитой демократии.

Во время работы сессии сенатор вручил благодарности председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко заместителю председателя комитета Сергея Прибу, главе Барнаула Сергею Дугину, отметив, что столица края активно развивается. Кстати, по итогам 2018 года Барнаул стал победителем Всероссийского конкурса «Город – территория детства».