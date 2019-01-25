Более 200 осужденных в Алтайском крае скрывались от наказания в 2018 году

Новости 18.01.2019 18:58 126

В 2018 году сотрудники отделения розыска оперативного отдела УФСИН края задержали более двух сотен осужденных, которые скрывались от контроля уголовно-исполнительных инспекций и не явились для отбывания наказания в колонию-поселение.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю, в прошлом году были заведены розыскные дела, по которым задержано 207 осужденных-уклонистов.

«В прошедшем году вследствие совместной работы, проводимой службами УФСИН края, уклонений от отбывания наказания и побегов из учреждений УИС не допущено», - подчеркивают в ведомстве.

Кроме того, в 2018 году краевое УФСИН совместно с полицией провели две межгосударственные оперативно-профилактические операции «Розыск». Благодаря им, было задержано более 30 осужденных, которые находились в розыске. В ходе аналогичной региональной операции задержали пять осужденных.