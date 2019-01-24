Александр Прокопьев поделился впечатлениями от общения президента с прессой

Новости 21.12.2018 17:30 37

20 декабря президент РФ Владимир Путин провел традиционную пресс-конференцию с участием более чем 1700 журналистов из ведущих российских и зарубежных СМИ. Мероприятие стало первым с момента вступления Путина на новый президентский срок. Впечатлением от увиденного на своей странице в Facebook поделился депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев.

«Посмотрел пресс-конференцию Владимира Путина. Острые вопросы, содержательные, честные ответы. Запомнился ответ президента на вопрос о молодежи. Для меня как члена Комитета, который непосредственно занимается проблемами молодых, это важно. Владимир Владимирович сказал про то, что на государственном уровне нужно сделать все возможное, чтобы оградить молодежь от таких явлений, как наркотики, группы смерти, которые появились недавно в сети. Но действовать здесь нужно не столько запретами, сколько выстраиванием правильного разговора, контакта».

Как отметил Александр Прокопьев, в Алтайском крае многие молодые люди задумываются об отъезде из региона: «А значит, есть проблемы, и их нужно решать, в том числе и обеспечивая безопасность молодых».

Кроме того, депутат Госдумы согласился с президентом в том, что России необходим технологический прорыв. Если удастся осуществить задуманное, молодое поколение будет жить совсем в другой стране, добавил Александр Прокопьев.

«Посмотрите, если не видели, ответы главы государства. Много важного, интересного», - резюмировал парламентарий.