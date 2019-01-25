«СОГАЗ» выплатит компенсации пострадавшим в ДТП с автобусом в Барнауле

Новости 21.12.2018 18:05 89

Пассажирский автобус №35, который накануне попал в аварию в Барнауле, был застрахован в АО «СОГАЗ». Страховая компания планирует выплатить компенсации пострадавшим, сообщили «Политсибру» в пресс-службе «СОГАЗ».

В компании рассказали, как получить страховую выплату пассажирам автобуса, получившим травмы в результате аварии.

«Для получения страховой выплаты пострадавшим пассажирам необходимо обратиться в ближайший офис СОГАЗа с письменным заявлением на выплату (его можно заполнить в офисе), документом, удостоверяющим личность, документом о произошедшем событии на транспорте и его обстоятельствах, составленным перевозчиком, а также документами, выданными медицинской организацией, в которую был доставлен или самостоятельно обратился пострадавший, с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза и периода нетрудоспособности», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что пострадавшие могут обратиться за страховыми выплатами и после завершения лечения. Точная сумма выплаты будет определена позднее и будет рассчитываться в индивидуальном порядке.

Страховая группа «СОГАЗ» желает пострадавшим скорейшего выздоровления и готова осуществить страховые выплаты после получения необходимых документов в кратчайшие сроки.