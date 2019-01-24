Предприятия СГК в Барнауле стали призерами конкурса «Лучший социально ответственный работодатель год

Новости 21.12.2018 18:45 42

Барнаульская теплосетевая компания и Барнаульская ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании стали призерами краевого конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года». В 2018 году в министерство труда и социальной защиты Алтайского края для участия в конкурсе поступило 89 заявок от 63 работодателей из 25 городов и районов региона.

В декабре в большом зале правительства Алтайского края состоялось награждение победителей и призеров регионального этапа конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года». Сразу два предприятия Сибирской генерирующей компании попали в число призеров.

Барнаульская ТЭЦ-2 заняла 3 место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».

Оценка участников в данной номинации проводилась по бальной схеме по четырем критериям: управление человеческими ресурсами организации, внутрифирменное обучение (в том числе, повышение квалификации), развитие корпоративной культуры, взаимодействие с учреждениями профессионального образования.

«Люди хотят работать там, где им комфортно, где они социально защищены, где кроме обеспечения рабочего процесса, заботятся об их развитии как профессионалов, дают возможность проявить себя. Поэтому мы формируем и реализуем различные программы профразвития и социальной поддержки сотрудников. Проводим спортивные соревнования, праздники для сотрудников и их семей, активно сотрудничаем с учреждениями высшего и среднего образования края, и, конечно, ни одно мероприятие не проходит без участия наших ветеранов, создававших большую энергетику региона», - рассказывает начальник управления по персоналу Алтайского филиала СГК Юлия Чернядьева.

Барнаульская теплосетевая компания стала второй в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы». В течении года были реализованы десятки мероприятий, связанных с улучшением условий труда сотрудников и заботой об их здоровье – это повышение комфорта на рабочих местах, медицинское страхование, проведение спортивных мероприятий и другие.

Краевой конкурс «Лучший социально ответственный работодатель года» проводится с 2010 года. Он является региональным этапом всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».