Барнаульцы получают фейковые сообщения о работе мусорного регоператора

Новости 21.12.2018 19:17 45

Барнаульцам в соцсетях начали приходить сообщения о работе регионального оператора по ТКО. Однако их автор – не компания «ЭКО-Комплекс», ответственная за вывоз мусора в Барнаульской зоне, а информация – фейк. В частности, неизвестные утверждают, что подписание договора на вывоз отходов можно игнорировать, а также сообщают о завышенных тарифах на услугу.

Об этом «Политсибру» рассказали в пресс-службе компании «ЭКО-Комплекс». Там подчеркивают, что по закону абсолютно все собственники ТКО обязаны заключить договор на вывоз мусора. Отсутствие документа не освобождает от платы за услугу, так как она ставится коммунальной. В фейковых сообщениях же заверяют, что договоры можно заключать по желанию.

Кстати, в качестве регоператора по обращению с ТКО в Барнаульской зоне там указан не «ЭКО-Комплекс», а другая компания. К тому же сообщения содержат завышенную стоимость услуги за вывоз мусора – 160-320 рублей в месяц на человека. Это при том, что сегодня барнаульцы платят 66,82 рубля с человека в месяц (для ТКО четвертого класса опасности) и 63,32 рубля – для пятого класса опасности. В 2019 году эта сумма изменится незначительно.

Кроме того, авторы фейка просят сохранить якобы поступившие жителям извещения об оказании услуги. Поясняется, что они могут пригодиться в качестве единственного доказательства отказа от заключения договора. Между тем регоператор «ЭКО-Комплекс» никогда не отправлял извещения жителям Барнаульской зоны. Информацию о необходимости заключить договор на вывоз мусора можно найти на сайте компании и в региональных СМИ.

Также авторы фейка обвиняют регоператора в использовании персональных данных и советуют обращаться в суд.

«Число прописанных в доме человек не является персональными данными. Управляющие компании и ТСЖ в рамках своей системы делают начисления, а региональному оператору предоставляется информация о количестве проживающих. Кроме того, сведения о домовладельцах есть в открытом доступе в регцентре. Мы оптом приобрели эту услугу и получаем данные о собственниках домовладений», - комментирует коммерческий директор «ЭКО-Комплекса» Илья Гладышев.

Напомним, что в Барнауле «ЭКО-Комплекс» приступил к работе 15 декабря.