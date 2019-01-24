Афиша «Политсибру»: куда сходить в Барнауле 21-23 декабря

Новости 21.12.2018 19:50 43

До Нового года осталось десять дней. На этой неделе вышло достаточно фильмов и спектаклей, которые посвящены теме праздника. «Политсибру» составил подборку развлечений на предстоящие выходные. Проведите последние дни уходящего года за фильмом, спектаклем или сходите на выставку.

Кинотеатры

Аквамен 12+

Рейтинг на Кинопоиске: 7,2

Этот персонаж вселенной DC не так хорошо знаком зрителям, как остальные супергерои. Но оценки критиков и зрителей уже должны Вас вдохновить на поход в кино. Невероятные костюмы, спецэффекты и, конечно, юмор главного героя.

Действие фильма разворачивается в подводном мире семи морей. Получеловек-полуатлант Артур Карри должен ответить на главный вопрос в своей жизни: достоин ли он стать царем.

Человек-паук: Через вселенные 6+

Рейтинг на Кинопоиске: 8,2

Новая история о знаменитом Питере Паркере. Парень уже успел спасти город, влюбиться, но все это произошло в нашем измерении. В мультфильме же сюжет показан с другой стороны. У привычного Человека-паука появятся соперники – другие Человеки-пауки. Получится ли у них стать одной командой, чтобы противостоять непобедимому врагу?

Бамблби 6+

Рейтинг на Кинопоиске: 7,0

Слоган фильма звучит так: «У каждого приключения есть свое начало». Вот и этот фильм погрузит зрителя в далекий 1987 год, когда трансформер по имени Бамблби, скрываясь от преследования, находит убежище на автомобильной свалке в калифорнийском городке, где живет 18-летняя девушка Чарли. От чего он бежит, какие тайны хранит желтый Фольксваген Жук? Этот спин-офф серии фильмов «Трансформеры» отлично подойдет для семейного просмотра.

Гринч 6+

Рейтинг на Кинопоиске: 6,9

Гринч – похититель праздника возвращается. Зеленый, покрытый шерстью человек живёт в тёмной пещере на самой вершине горы. Гринч не любит людей, но больше всего его раздражает Новый год. Пока все жители городка под горой готовят грандиознейшее празднование Нового года, озлобленный Гринч решает праздник украсть.

Театры

Где: Молодёжный театр Алтая имени В.С. Золотухина

Когда: 22 декабря в 10:30 и 15:30

Бабушка Пелегрина подарила внучке Абилин удивительного игрушечного кролика по имени Эдвард Тюлейн. Девочка обожала игрушку. Но однажды она вместе с родителями отправилась в морское путешествие, и кролик Эдвард, упав за борт, оказался на самом дне океана. Так и начинаются невероятные приключения кролика.

Где: Алтайский краевой театр драмы имени В.М. Шукшина

Когда: 23 декабря в 16:00

В году двенадцать месяцев. Они идут один за другим, но никогда не встречаются. Но люди говорят, что однажды месяцы встретились. А как и почему это произошло, Вы узнаете это в новогодней сказке от режиссера Максима Астафьева.

Фото: skazki-dlja-detej.com

Выставка

Где: Государственный художественный музей Алтайского края

Когда: с 11 декабря 2018 года по 13 января 2019 года

На выставке представлены новые поступления в музей: картины, скульптуры, графические произведения, изделия декоративного искусства. Все произведения привозились в музей в течение десяти лет с 2008 по 2018 годы из разных уголков России: Москвы, Санкт-Петербурга, Суздаля, Омска, Красноярска, Кызыла, Новосибирска, Новокузнецка, Кемерово, Благовещенска и других городов России и ближнего зарубежья.