Дмитрий Попов: «Мы все вместе должны соответствовать сегодняшним вызовам»

Новости 21.12.2018 20:15 46

20 декабря в Алтайском государственном медицинском университете прошла «Ярмарка вакансий» – встреча ординаторов первого и второго годов обучения с главными врачами медицинских организаций края. Участниками встречи, организованной региональным министерством здравоохранения, стали 90 ординаторов бюджетной, целевой и коммерческой формы обучения АГМУ, а также 60 главных врачей.

Мероприятия оказалось интересно прежде всего тем, что впервые были анонсированы программные заявления предстоящих изменений в краевом здравоохранении.

Открыл встречу министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, по его словам, общение в таком формате станет традиционным, и после нового года пройдет еще ряд встреч, где главные врачи и ординаторы смогут обсудить волнующие проблемы. Для решения ключевой задачи по стопроцентной укомплектованности врачами и средними медицинскими работниками, стоящей перед системой здравоохранения, на ярмарки вакансий будут приглашаться представители медицинских учреждений, которые испытывают наибольшую потребность в кадрах. Результатом таких встреч должно стать реальное сокращение дефицита специалистов.

Обращаясь к ординаторам, министр подчеркнул: «Вы такие же равноправные в будущем и сейчас труженики системы здравоохранения. Поэтому я бы хотел на равных с вами разговаривать, слышать ваши ожидания, ваши требования к системе здравоохранения. Важно, чтобы и вы слышали систему здравоохранения – главных врачей, министерство здравоохранения, чтобы мы в диалоге выстраивали свои отношения».

Обучение смежным специальностям

По словам Дмитрия Попова, в крае будет постепенно меняться облик системы здравоохранения, и оказание медицинской помощи будет все более технологичным.

«В части задач по обучению медицинского персонала, уважаемые коллеги, будьте готовы к тому, что, получая базовую специальность, вы не заканчиваете, а только лишь начинаете свое обучение. В наших планах, не за год, не за два, но начать обучение врачей смежным специальностям. Особенно актуально это на уровне районных больниц. В моем понимании терапевт должен быть и функциональным диагностом. Сегодня слишком часто мы встречаем в системе здравоохранения неумение врача-терапевта расшифровать банальную ЭКГ, мы отучились на уровне амбулаторного звена проводить нагрузочные тесты. Мы боимся это делать. А мне бы хотелось, чтоб врач-хирург обладал смежными специальностями по эндоскопии, ультразвуковой диагностике и рентгенологии, и это постепенно должно быть неотъемлемым требованием для врача высшей категории. Требование времени, чтобы врач – акушер-гинеколог самостоятельно выполнял ультразвуковые методы исследования. Расширяя свои компетенции, мы говорим о том, что постепенно человек становится квалифицированным специалистом, которого на рынке труда в части медицинского персонала главные врачи будут готовы с еще большим желанием трудоустраивать в качестве базовых специалистов. Это не значит, что после получения специальности ультразвуковой диагностики мы должны терять врача – акушера-гинеколога», – подчеркнул Дмитрий Попов.

Лечащий врач у пациента должен быть

«Мы постепенно к этому движемся, и политика министерства здравоохранения Российской Федерации, мне кажется, будет направлена на постепенное сокращение специальностей в здравоохранении и к формулированию требований в отношении специалиста, который работает в районе, на селе, в межрайонном центре, в городе в том числе, поскольку эти компетенции в виде узких специалистов утрачивают свою значимость. Вы уже видите, что некоторые технологии позволяют принимать решения без участия человека. В ближайшем будущем, я думаю, постепенно такие специальности как рентгенология, ультразвуковая диагностика уйдут и будут заменены другими, наверное, более современными технологиями, но базовые специальности останутся. Лечащий врач у пациента должен быть. В первую очередь, это тот доктор, который обладает познаниями в клинической практике», – считает Попов.

По словам министра здравоохранения региона, в следующем году он планирует присутствовать на государственных экзаменах выпускников, чтобы лично оценить, каких специалистов получает система здравоохранения Алтайского края.

«Мы все вместе должны соответствовать сегодняшним вызовам. Это не высокие слова, за которыми можно скрываться бесконечно, мне бы хотелось, чтобы за ними каждый видел свою роль, чтобы врач, который принимает пациента, в поликлинике, у себя на рабочем месте в стационаре оценивал свою эффективность. Этому необходимо учить со студенческой скамьи», – отметил он.

Также Дмитрий Попов рассказал и о предстоящих изменениях структуры заработной платы врачей – с уменьшением доли стимулирующей части и повышением оклада. Это означает, что, придя на рабочее место, молодые специалисты гарантированно получат ту зарплату, которая прописана в их трудовом договоре.

«Выходя из стен вуза специалист должен в какой-то степени достаточно четко представлять 5 лет карьерного роста в отношении самореализации в профессии. И эти договоренности должны быть изначально зафиксированы документально с работодателем, с Министерством здравоохранения. Не зашоривайтесь, не уходите в повседневную рутину специальности. На сегодняшний день все больше инициативы требуется от вас. Нам надо двигаться дальше. Без изменений невозможно дальнейшее движение», – завершил выступление министр здравоохранения региона.

Диалог с министром

В свою очередь, присутствовавшие на встрече ординаторы поделились с министром здравоохранения и главными врачами своими ожиданиями от будущего трудоустройства.

Ольга Горбунова, ординатор второго года обучения по направлению «Хирургия»: «У меня целевой договор, но по семейным обстоятельствам нужно переехать в Бийск, можно ли как-то решить этот вопрос, чтобы избежать возможных штрафных санкций?». Министр ответил, что этот вопрос будет однозначно положительно решен в ее пользу.

Юлия Лукина, ординатор первого года обучения, будущий травматолог-ортопед рассказала, что в свое время отказалась от целевого обучения в пользу коммерческого из-за невысокой заработной платы. Министр ответил, что во многом уровень заработной платы молодого специалиста будет зависеть от интенсивности труда, и в любом случае необходимо этот вопрос обсуждать с будущим работодателем и заранее оговаривать с главным врачом уровень заработной платы. Дмитрий Попов также подчеркнул, что в ближайшее время будет приниматься целый ряд новых мер социальной поддержки специалистов, особенно в тех населенных пунктах, где будут созданы межрайонные медицинские центры. В качестве одного из таких решений рассматривается компенсация аренды жилья для семей медиков.

«Я обучаюсь по специальности «Хирургия». На сегодня это очень востребованная специальность, и я пока не определился, где буду работать. Рассматриваю все варианты, в том числе и трудоустройство в районной больнице, ведь это огромный опыт. Если говорить о материальной составляющей, это конечно очень важно, но за большими деньгами люди обычно идут не в медицину. А врачи работают, прежде всего для того, чтобы помогать людям», – поделился Дмитрий Музаферов, врач-ординатор второго года по специальности «Хирургия». Мария Асанова, будущий анестезиолог-реаниматолог, оканчивает ординатуру в следующем году и планирует трудоустроиться в одном из районов края: «Моя специальность востребованная, она представлена почти в каждой больнице по районам, в Барнауле и в Бийске. Хотелось бы, чтобы и больница предоставила нормальные условия не только социального обустройства, но и трудового – нужные препараты, лаборатории, оборудование. Работать планирую поехать в район, чтобы набраться опыта. Сложная работа не пугает».

Больницы ждут

Мероприятие продолжили выступления главных врачей больниц Бийска, Славгорода, Алейска, села Шипуново.

«Наша больница имеет в своем составе межрайонные отделения, поэтому список вакансий довольно разнообразен – от детского хирурга до врача-кардиолога. Из мер социальной поддержки мы можем предложить участие в программе «Земский доктор», а также конкурентоспособную заработную плату», – отметила главный врач КГБУЗ «Алейская ЦРБ» Галина Недорезова.

Завершилась встреча общением ординаторов с будущими работодателями, заключение договоров о планируемом трудоустройстве планируется в январе 2019 года.