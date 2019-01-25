На медоборудование в Алтайском крае потратили почти миллиард рублей в 2018 году

Новости 21.12.2018 20:44 49

В этом году на покупку медицинского оборудования в Алтайском крае потратили более 969 млн рублей. Об этом сообщили «Политсибру» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В ведомстве отметили, что это средства из консолидированного бюджета. Из них более 289 млн рублей направили на дооснащение медорганизаций техникой.

Отметим, что в 2017 году на приобретение медицинского оборудования потратили более 600 млн рублей из краевого бюджета.

«Учитывая официально объявленный курс Правительства Российской Федерации на включение здравоохранения в число основных приоритетов государственной политики, прогнозируется дальнейшее увеличение объемов финансирования отрасли», - говорят в краевом минздраве.

Ранее активисты ОНФ выяснили, что около 80% сельских медицинских организаций испытывают трудности в оснащении необходимым оборудованием. Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов прокомментировал эту тему применительно к региону. Он признал, что «оборудование где-то уже устарело и требует ремонта, где-то замены, где-то физически его действительно не хватает», но конкретных учреждений или районов он не назвал. Не сообщили об этом и в официальном ответе ведомства.

Добавим, Попов заявлял, что для тех населенных пунктов, которые на сегодняшний день не имеют ФАПов, планируется приобрести передвижные мобильные ФАПы (около 27 штук), правда министр не уточнил, в какой срок собираются закупить это оборудование.