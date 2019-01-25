Несуществующая алтайская компания поставляла сливочное масло в детсад

Новости 21.12.2018 21:12 57

Компания «Пальмира» поставляла в детский сад Томской области сливочное масло. Однако на самом деле выяснилось, что такой организации не существует. Об этом сообщает tomsk.ru со ссылкой на руководителя управления Россельхознадзора по Томской области Владислава Федулова.

В ведомстве говорят, что в регионах регулярно появляются такие предприятия-призраки, которые поставляют в социальные учреждения фальсифицированные продукты питания.

«Одно из них — ООО «Пальмира», которое поставляло в детсад № 19 сливочное масло. Установлено, что юридически предприятие находится в Новосибирске, производственную площадку имеет в Горном Алтае. Алтайские коллеги заверили, что предприятия по указанному адресу не существует. При этом оно имеет официальную декларацию о соответствии», - рассказал Федулов.

Также он рассказал, что в прошлом году в томской детской инфекционной больнице имени Сибирцева выявлено фальсифицированное сливочное масло, поставщик из Новосибирской области, предприятие ликвидировано в 2013 году. Однако оно исправно поставляло продукцию в Томскую область, и не в одно учреждение, говорит Владислав Федулов.

Он добавил, что проба продукта отправлена в новосибирскую лабораторию, эксперты которой подтвердят или опровергнут фальсифицированность сливочного масла.