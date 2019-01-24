Двух «жириновцев» предлагают на пост мэра Новосибирска

Новости 21.12.2018 21:47 68

Руководство новосибирского отделения ЛДПР планирует выдвинуть двух кандидатов на выборы мэра Новосибирска: главу фракции ЛДПР в горсовете Евгения Лебедева, а также помощник депутата Госдумы от ЛДПР Дмитрия Савельева Наталью Красовскую.

Кандидатуру Лебедева предложил Савельев, а Красовской - «инициативная группа партийцев», обратившись к Савельеву и Владимиру Жириновскому, сообщает «Тайга.инфо». Отмечено, что Красовская в 2016 году баллотировалась в Госдуму по Новосибирскому округу (№135) и набрала 10,9% голосов. Обогнали ее Андрей Каличенко из «Единой России» и Андрей Жирнов из КПРФ.

По уставу ЛДПР кандидата в мэры должен представить высший совет партии после обсуждения с курирующим депутатом Госдумы и реготделением.