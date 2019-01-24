Замначальника ветуправления о барнаульской «Ласке»: «Они не совсем справляются со своими обязанностя

Мнения 21.12.2018 23:10 64

Заместитель начальника управления ветеринарии по Барнаулу Дмитрий Смолин высказался насчет предполагаемой массовой эвтаназии бездомных животных в городе. По его словам, зоозащитники зря подняли панику.

Ранее заведующая барнаульским приютом «Ласка» Софья Куликова рассказала «Политсибру», что в следующем году планируют отловить и усыпить более трёх тысяч бездомных животных. В этом году, согласно тарифу, за одно отловленное животное полагалось две тыс. рублей. В готовящейся тендерной документации на 2019 год, по словам Куликовой, за отлов одной особи будет полагаться 700 рублей на отлов, осмотр и обязательную эвтаназию. Десять дней содержания заменят одним днем. Зоозащитница пояснила, что сумму на данные процедуры урезали после проверки регионального министерства финансов.

«Опасения зоозащитников основаны на домыслах. В минфине, видимо, посчитали, что две тысячи рублей на корм – это очень большая сумма, тем более для 10 дней содержания. Килограмм нормального, хорошего корма, примерно, так же стоит. В принципе, 70 рублей на день для содержания животного – это вполне допустимая цифра», - рассказал ветеринар.

Также Смолин отметил, что согласно законодательству, здоровые животные никогда не должны усыпляться. Эвтаназия возможна лишь в случае травм, несовместимых с жизнью. По его словам, «если животные не агрессивные, не больные, то их не нужно стричь под одну гребенку».

Замначальника ветуправления по Барнаулу также считает, что приют «Ласка» не выполняет свои обязанности.

«Общественная организация «Ласка» должна содержать бездомных животных, вернее, не должна, а изъявила желание. Им, как я понимаю, городская администрация создала для этого определенные условия, они участвуют в тендере на отлов и содержание бездомных животных, хотя, если честно, не совсем справляются с возложенными на них обязанностями. Потому что собак меньше в городе не стало. А по телефону пригласить их – это вообще большая сложность, к нам часто обращаются люди с просьбой подсказать, куда приютить животное. Мы даем им номер телефона «Ласки». А люди звонят через два дня и говорят, что не могут дозвониться, никто трубку не берет, такая же ситуация и с отловом безнадзорных животных. Но это немного другой разговор. На самом деле у нас отношений с «Лаской» особых нет: ни хороших, ни плохих. Это здорово, что они существуют. Но, исходя из сказанного ими, я считают, что они просто денег просят и не более того. Про то, что собак полно в городе, они не пишут, к сожалению, куда они собак направляют – тоже», - пояснил Дмитрий Смолин.

Кроме того, он сказал, что в управлении в любом случае будут придерживаться стороны законного исполнения правил. Даже если информация о тендере подтвердится, эвтаназии животные будут подвергаться лишь в крайних случаях, а не все поголовно.