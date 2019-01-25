Звонки с таксофонов на стационарные телефоны в России стали бесплатными

Новости 18.01.2019 19:23 132

«Ростелеком» отменил плату за внутризоновые звонки с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). Ранее «обнулилась» стоимость местных телефонных соединений в рамках оказания УУС, сообщили в пресс-службе компании.

По решению президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, отменена плата за внутризоновые телефонные соединения – на любые стационарные телефоны в пределах региона установки таксофона. Условия внутризоновых звонков на мобильные телефоны, а также на междугородные (в пределах территории РФ) телефонные соединения остаются без изменений.

Отметим, что «Ростелеком» является единственным оператором универсального обслуживания в России. Компания обеспечивает функционирование 148 тысяч универсальных таксофонов, в том числе в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах.

«Наша компания сделала очередной шаг для повышения доступности и простоты использования универсальных услуг связи для жителей страны. Теперь позвонить родственникам и друзьям в другом районе или городе, в больницу или нужное учреждение в региональном центре можно бесплатно и без таксофонной карты. Таким образом, сельским жителям отмена тарификации позволит решать максимум повседневных задач дистанционно и бесплатно», – заявил Михаил Осеевский.

Для многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктов таксофоны до сих пор являются единственным средством связи. С них круглосуточно и бесплатно можно позвонить в экстренные оперативные службы, такие звонки составляют четверть общего трафика. Каждый звонок в экстренные службы говорит о возникновении какой-то экстраординарной ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей, поэтому таксофоны играют очень важную роль в жизни села, подчеркивают в «Ростелекоме».