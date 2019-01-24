Конституцию РФ поменяют ради Кузбасса

Новости 21.12.2018 22:02 54

Совет народных депутатов Кемеровской области утвердил второе официальное название региона – Кузбасс. Чтобы это решение вступило в силу, необходимо внести изменения в Конституцию РФ, пишет ТАСС.

Инициатива присвоения второго официального названия для региона активно обсуждалась на протяжении последнего года. Поддержали идею все присутствовавшие на сессии депутаты, сообщает издание.

Для того, чтобы изменение получило юридическую силу, нужны изменения в ст. 65 Конституции РФ, где перечисляются все российские регионы с указанием их официальных названий.

Власти Кемеровской области пояснили, что после внесения необходимых изменений оба названия будут иметь равнозначную юридическую силу.

Отметим, что глава региона Сергей Цивилев еще в октябре объявил о намерении закрепить официально за областью новое название. Тогда он рассказал, что Кузбасс как название региона появилось в 1842 году благодаря трудам исследователя Петра Щекочева, который описал границы Кузнецкого каменноугольного бассейна.