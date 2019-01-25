Энергетики «Горно-Алтайских электросетей» обсудили проблемы технологического присоединения

Новости 22.12.2018 1:45 52

В филиале ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») – «Горно-Алтайские электрические сети» состоялись встречи с представителями органов власти, муниципальных образований и бизнеса по проблемам технологического присоединения в Республике Алтай. В 2018 году заявки на технологическое присоединение новых потребителей с необходимостью строительства линий электропередачи исчисляются затратами в миллиард рублей.

Без принятия дополнительных мер на региональном уровне по введению критериев отбора земельных участков и заявителей, нуждающихся в проведении электрокоммуникаций, ситуация может привести к росту тарифов конечного потребителя. Заместитель генерального директора, директор филиала «Горно-Алтайские электрические сети» Андрей Меделянов отметил, что строительство десятков километров новых линий электропередачи для отдаленных фермерских хозяйств или предпринимателей – это тупиковое развитие электросетевого хозяйства Республики Алтай.

«Десятки километров новых электросетей буквально не нужны, брошены. Они построены по заявкам предпринимателей, которые обанкротились, или для дальнейшей продажи незастроенных участков. Эти сети на сегодняшний день нерентабельны. А какая протяженность линий электропередачи в отдаленные районы к одинокой животноводческой стоянке, которая не окупает эти затраты? Это проблема сетевого хозяйства нашего региона: протяженность неоправданно высокая, потребитель «мелкий», крупного производства нет. Эту ситуацию необходимо в корне менять», - сказал Меделянов.

В рамках совещания обсуждались вопросы дотаций в области альтернативной электроэнергетики в труднодоступную отдаленную местность, критерии отбора заявок на технологическое присоединение доходных точек учета.

Работа в этом направлении будет продвигаться в 2019 году, принято решение вынести вопрос на законодательный уровень.