Uber «зарулил» в Барнаул под Новый год

Новости 21.12.2018 22:31 56

Сервис заказа такси Uber начал работать в Барнауле. Для горожан стало доступно мобильное приложение, сообщили в пресс-службе компании Uber Russia .

Приложение работает по аналогии с другими сервисами такси. Оно автоматически определяет местоположение пользователя и отправляет заказ тому водителю, кто может приехать быстрее остальных. Оплата возможна как наличными, так и банковской картой. В компании добавляют, что цена не увеличится, если на пути возникнут пробки или водителю придётся отклониться от маршрута.

К слову, до 8 января 2019 года барнаульцам обещают скидки на поездки до 80%.

Отметим, что Uber Technologies Inc. - это американская международная частная компания из Сан-Франциско, создавшая одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей, а Uber Russia – это объединенная компания Uber и «Яндекс.Такси».

Из городов Сибири сервис Uber Russia работает в Красноярске, Новосибирске, Омске, Томске и Кемерово.

Напомним, что в апреле 2017 года в Барнауле появился сервис «Яндекс.Такси», также в городе популярностью пользуется такси «Город» и «Максим».