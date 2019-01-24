Прокуратура рассказала о причинах закрытия двух игровых зон в ТРЦ «Галактика»

Новости 21.12.2018 22:59 59

В Барнауле 20 декабря закрыли две детские игровые зоны в ТРЦ «Галактика»: «Карамелька» и «Веселкино». Прокурор Железнодорожного района Барнаула Андрей Соколовский пояснил «Политсибру», что связано это с нарушением требований санитарных норм и пожарной безопасности.

Дело в том, что еще с апреля 2018 года в торговых центрах проводились проверки на соблюдение требований пожарной безопасности. Еще тогда был выявлен ряд нарушений в ТРЦ «Галактика». На их устранение было дано время, но администрация торгового центра этим не воспользовалась в полной мере. Повторная проверка в декабре показала, что часть недостатков ликвидировали, но не все подчеркнул Андрей Соколовский.

«Наши требования администрацией ТРЦ не были исполнены, мы направили исковое заявление в суд об обязании их выполнить. Игровые зоны фактически не могут находиться на третьем этаже, их расположение там не предусмотрено проектом. Такие игровые зоны в торговых комплексах не должны располагаться выше второго этажа. Ведь, если, не дай бог, случится пожар, в здании будет проблематично проводить спасательную операцию», - уточнил прокурор Железнодорожного района.

Среди других нарушений противопожарной безопасности в ТРЦ, по словам помощника прокурора Железнодорожного района Барнаула Натальи Осиповой, - размещение предметов на путях эвакуации, а также организация складов, не предусмотренных проектом. Кстати, собеседница заверила, что пока прокуратура не будет настаивать на закрытии всей «Галактики».

Прокурор района 12 декабря направил в Железнодорожный районный суд Барнаула иск об обязании собственника «Галактики» (ООО «Барнаульский аппаратурно-механический завод») запретить эксплуатацию объекта до устранения нарушений, а также запретить размещение и эксплуатацию помещений «Веселкино», «Карамелька».

20 декабря по определению суда эксплуатацию данных игровых зон приостановили до рассмотрения дела по существу. Кстати, заседание в Железнодорожном районном суде Барнаула назначено на середину января 2019 года.